VVD Zuid-Holland: 'klimaatverandering is complottheorie'

DEN HAAG - Volgens VVD-Statenlid Frits Paymans wordt klimaatverandering niet veroorzaakt door de mens. De wetenschappers die het tegendeel beweren zijn in zijn ogen niet te vertrouwen. 'Net zoals in alle andere complottheorieën kan dat georkestreerd zijn,' vertelt Paymans.

Hij is van mening dat multinationals achter het complot zitten. 'Shell en Heineken zijn voor niets aan het vergroenen, want dat is waar de subsidies te halen zijn.'Paymans is niet de enige bij de VVD die hier zo over denkt. Ook fractievoorzitter Tiemen Brill sluit een klimaatcomplot niet uit. 'Dat zou zomaar eens kunnen,' stelt hij. 'Er zijn signalen die die kant op wijzen.' Ook hij is van mening dat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is waaruit zou blijken dat klimaatverandering door de mens te beïnvloeden is.De provincie heeft de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met twintig procent terug te brengen. Zo geeft Zuid-Holland elk jaar miljoenen uit aan duurzame projecten, zoals het bouwen van windmolens. Weggegooid geld vindt Paymans: 'Het is hard nodig als onderzoek laat zien dat het [de klimaatverandering] zo is en dat is nog niet aangetoond.' Gek genoeg maakt de VVD zelf deel uit van het provinciebestuur die dit beleid uitvoert.Paymans liet woensdag, tijdens een vergadering van de provincie, al duidelijk zijn ongenoegen horen over de duurzaamheidsambities van Gedeputeerde Staten. 'Een dissonant die we bijna bij iedere nota hebben is dat ook hier weer eerst de klimaatbeker moet worden leeg gedronken.' Hiermee wil hij zeggen dat het klimaat niet in elk beleidsstuk hoeft terug te komen.Fractievoorzitter Brill staat nog wel achter het beleid van het provinciebestuur. 'Zolang je niet zeker weet wat de oorzaak is van de opwarming van de aarde moet je deze lijn volgen,' vindt hij, 'maar als het anders blijkt te zitten dan moet je het beleid ook aanpassen.'