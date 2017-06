Gewonde bij kop-staartbotsing N11 bij Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de N11 is een inzittende van een auto donderdag gewond geraakt bij een kop-staartbotsing tussen twee voertuigen, meldt mediapartner Studio Alphen.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Leidse Schouw in Alphen aan den Rijn. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Hoe ernstig het letsel van het slachtoffer is, is onbekend.Eén rijstrook werd tijdens de avondspits afgesloten. Dat zorgde voor een kilometerslange file op de N11.