Haags raadslid Abdoe Khoulani: ‘Ik spreek een pijnlijke waarheid’

DEN HAAG - Het Haagse raadslid Abdoe Khoulani staat nog altijd vierkant achter zijn uitspraak over het bezoek van Israëlische scholieren aan Nederland. Hij zei over de kinderen dat het 'zionistische terroristen' zijn. Donderdagavond demonstreert de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, CIDI, tegen de uitspraken van Khoulani die volgens de joodse organisatie haat zaaien.

Het raadslid van moslimpartij Partij van de Eenheid, deed zijn uitspraken na een tweet van SGP-leider Kees van der Staaij. Van der Staaij zette bij een foto van de kinderen de tekst: 'Bezoek van scholieren van young ambassadors' programma over leiderschapstraining. Interessant!'Khoulani zette vervolgens op Facebook dat de kinderen terroristen in wording zijn en 'toekomstige kindermoordenaars en bezetters'. Hij neemt daar niets van terug. 'Het is de waarheid,' vindt hij. 'Misschien is het een pijnlijke waarheid.'De jongerenorganisatie van het CIDI, het CIJO noemt de uitspraken verwerpelijk. 'De uitspraken zijn antisemitisch en zetten aan tot haat,' zegt vicevoorzitter Hidde van Koningsveld. 'Het is bovendien een raadslid onwaardig.' De organistatie gaat daarom donderdagavond demonstreren , bij aanvang van de vergadering van de gemeenteraad.Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is woest. 'Als raadslid heb je een voorbeeldfunctie. Dan past het niet om deze haatzaaiende teksten te uiten. Daarnaast geven de uitspraken aan dat we een groot probleem hebben in Den Haag. Want Khoulani krijgt ook steunbetuigingen. Maar dit is geen gewone kritiek op Israël, want dat mag. Nee, dit grenst aan jodenhaat.'Khoulani ontkent dat. Ik vind het verwerpelijk dat hij mij jodenhaat verwijt. Daar is geen sprake van. Ik heb gewoon kritiek op de terreurstaat Israël. Dat heeft niets met het jodenhaat of antisemitisme te maken.'