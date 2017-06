West Wekker: VVD verbaasd over klimaat-uitspraken en monument Engelandvaarders onthuld

REGIO - Goedemorgen! Het weekend staat weer voor de deur. In Katwijk wordt vandaag een monument voor Engelandvaarders onthuld op de boulevard. En de klimaat-uitspraken van statenlid Frits Paymans leidden tot verbaasde reacties.

‘Ik stond met mijn oren te klapperen toen ik het hoorde,' zegt VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. Hij heeft milieu in zijn portefeuille en is onaangenaam verrast door de uitspraken van VVD-statenlid Frits Paymans. Die zegt tegen Omroep West dat klimaatverandering niet veroorzaakt wordt door de mens en een complot is van het bedrijfsleven.Den Haag gaat ondergrondse afvalcontainers mogelijk pas later in de ochtend legen. Nu worden ze vanaf 7.00 uur geleegd. Maar wethouder Boudewijn Revis (VVD) gaat onderzoeken of dat 9.00 uur kan worden. Ook bekijkt hij of hij extra maatregelen kan nemen tegen het illegaal dumpen van afval naast de containers.Voormalig presentator Jeroen Holtrop van De Leukste School op TV West doet het weer. Ruim een jaar geleden deed hij een eerste poging om het wereldrecord tongzoenen te verbeteren. Het record staat op 59 uur, maar Holtrop faalde jammerlijk na twee uur. En een nieuwe poging betekent ook een nieuwe zoenpartner.'We zijn er niets mee opgeschoten', zegt Hidde van Koningsveld. Hij is vice-voorzitter van CIJO, de jongerenafdeling van het CIDI. Hij demonstreerde donderdag met een handjevol medestanders tegen uitspraken van het raadslid Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid.In Katwijk aan Zee wordt vrijdag om 11.00 uur een herdenkingsmonument voor de Engelandvaarders onthuld. Kunstenaar Jurriaan van Hall heeft het monument 'Freedom forward' gemaakt. Het staat op de boulevard van Katwijk ter hoogte van de Seinpoststraat. Weer: De dag begint regenachtig. In de loop van de dag krijgen we te maken met zonnige perioden. De temperatuur ligt rond de 18 graden.