Maureen Koster loopt achtste tijd op Diamond League

Maureen Koster op de WK indoor 2016 in Portland. (Foto: Orange Pictures)

BOSKOOP - Atlete Maureen Koster heeft donderdag de achtste tijd op de Diamond League in Rome gelopen. De hardloopster uit Boskoop liep de 1500 meter in 4.03,77, haar snelste seizoenstijd op die afstand. Vorig jaar eindigde ze bij de Diamond League-wedstrijden in Londen als negende. Toen kwam ze na 4.03,84 over de finish.









Landgenoot Sifan Hassan zegevierde in de Italiaanse hoofdstad met een tijd van 3.56,22, slechts een fractie boven haar eigen Nederlandse record dat sinds juli 2015 op 3.56,05 staat. Hassan en Koster zijn zondag van de partij bij de FBK Games in Hengelo, de atletieklassieker van Nederland.

