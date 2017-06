Haagse afvalcontainers mogelijk later in de ochtend geleegd

DEN HAAG - Den Haag gaat ondergrondse afvalcontainers mogelijk pas later in de ochtend legen. Nu worden ze vanaf zeven uur in de ochtend geleegd. Maar wethouder Boudewijn Revis (VVD) gaat onderzoeken of dat negen uur kan worden. Ook bekijkt hij of hij extra maatregelen kan nemen tegen het illegaal dumpen van afval naast de containers.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft deze voorstellen van ChristenUnie/SGP donderdagavond aangenomen. Volgens ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis is er veel goed aan de ondergrondse afvalcontainers , maar zorgen ze ook voor problemen.'Je zal maar naast zo'n container wonen,' zegt Grinwis. 'Bewoners klagen over afval dat naast de containers gezet wordt en over lawaai bij het legen. Wij strijden al lang voor oplossingen voor deze problemen.'Grinwis is dan ook blij dat zijn voorstel door de raad is overgenomen. 'Dit geeft bewoners absoluut hoop. Zij kunnen als ze klachten hebben naar de wethouder of ambtenaren stappen en zeggen: deze uitspraak heeft de gemeenteraad gedaan en probeer mij niet met een kluitje in het riet te sturen maar zorg voor een oplossing.'Wethouder Revis wijst op het succes van de ondergrondse containers maar erkent dat er soms problemen zijn. Revis: 'De ondergrondse containers zijn eigenlijk een groot succes. De tijd dat overal vuilniszaken buiten stonden die opgepikt werden door de meeuwen is voorbij. Ze zijn dus voor veel zaken een oplossing van problemen maar dat betekent niet dat er nergens problemen zijn.'Revis gaat onderzoeken of het legen van de ondergrondse containers kan worden verlegd naar negen uur in de ochtend. 'Maar je moet je wel beseffen dat het tijd kost om alle zesduizend containers te legen. Ook moeten we proberen om de spits zoveel mogelijk te ontlasten. Het is dus een flinke puzzel die we moeten maken maar we willen overlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarom gaan we de mogelijkheden onderzoeken.'