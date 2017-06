VVD klappert met de oren na uitspraken statenlid Frits Paymans

DEN HAAG - ‘Ik stond met mijn oren te klapperen toen ik het hoorde,' zegt VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. Hij heeft milieu in zijn portefeuille en is onaangenaam verrast door de uitspraken van VVD-statenlid Frits Paymans. Die zegt tegen Omroep West dat klimaatverandering niet veroorzaakt wordt door de mens en een complot is van het bedrijfsleven.

Volgens Paymans zijn wetenschappers die het tegendeel beweren in zijn ogen niet te vertrouwen. 'Net zoals in alle andere complottheorieën kan dat georkestreerd zijn . En ik was eerder dan Donald Trump,' laat hij erop volgen.De landelijke VVD neemt afstand van deze uitlatingen. Kamerlid Dijkstra reageerde donderdagavond direct op Twitter: 'Wij staan vierkant achter het klimaatakkoord van Parijs en doen erg ons best om de doelstellingen te halen. Dit soort uitspraken helpt daar niet bij. Sterker nog: het zet ons een paar stappen terug.’Dijkstra zegt bovendien dat het VVD verkiezingsprogramma leidend is bij dit soort thema’s. En ook daar wordt klimaatverandering niet gezien als een complottheorie.Mirjam Nelisse zit namens de VVD ook in provinciale staten en is een directe collega van Paymans. Ze houdt haar reactie diplomatiek. 'Heel simpel: we ondersteunen Parijs volledig.' Ze heeft haar collega nog niet gesproken, maar denkt wel dat dit echt iets is om 'in de fractie nog eens goed te bespreken'.Het Haagse VVD-raadslid Monique van der Bijl noemt de uitspraken van haar partijgenoot Paymans over klimaatverandering 'bizar'. 'Het klimaat verandert, dat is een feit,' zegt ze.Het Haagse raadslid kan haar oren niet geloven als ze het hoort. 'Ik vind de suggestie dat klimaatverandering een complot zou kunnen zijn bizar. Het is een feit. In Parijs is een heel belangrijk akkoord gesloten juist om de klimaatverandering aan te pakken. Om die doelen te behalen is het juist noodzakelijk dat ook provincie en gemeenten significante stappen nemen. Als VVD staan we daar ook voor,' vervolgt Van der Bijl.Vrijdagochtend beraadt de VVD-afdeling Zuid Holland zich over de zaak. Voorzitter Pauline Bouvy wil vooruitlopend op dat overleg niet reageren.