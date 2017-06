Bewoners Haagse Hoefkade korte tijd zonder stroom na kortsluiting in woning

DEN HAAG - Bewoners van een deel van de Hoefkade in Den Haag hebben donderdagavond korte tijd zonder stroom gezeten. Na een kortsluiting in een meterkast van één van de woningen schakelde netbeheerder Stedin de hoofdschakelaar uit.

Rond half twaalf was de stroom in een groot gedeelte van de straat weer terug. Voor het portiek waar de kortsluiting ontstond, had Stedin langer de tijd nodig om alles weer aan de praat te krijgen.Door de kortsluiting ontstond er een klein brandje, waar volgens de brandweer geen druppel water aan te pas hoefde te komen, maar wat dus wel de stroomvoorziening verstoorde. De brandweer schaalde op naar GRIP 1.Het ging om 150 woningen waar geen elektriciteit was. De politie zette een deel van de straat af.