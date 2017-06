Gemeente Noordwijkerhout organiseert eerste Facebook-vragenhalfuurtje over fusie

NOORDWIJKERHOUT - De gemeente Noordwijkerhout heeft donderdagmiddag voor het eerst een Facebook-vragenhalfuurtje georganiseerd. Inwoners van het dorp konden rechtstreeks vragen stellen aan burgemeester Gerrit Goedhart over de fusieplannen met de gemeente Noordwijk.

De burgemeester is tevreden met het resultaat en sluit niet uit dat in de toekomst vaker op deze manier het contact met de bevolking wordt gezocht. ‘We hebben vooraf en tijdens de uitzending een aantal vragen gekregen waarbij je merkt dat er een aantal thema’s rond de fusie is dat leeft onder de bevolking. Het is als gemeentebestuur essentieel dat je je openstelt voor die vragen en daar op in gaat, anders heeft men het idee dat er over hen heen besloten wordt.’Het directe contact met de inwoners via Facebook is voor de burgemeester erg prettig. ‘Sommige mensen vinden het lastig om bij de burgemeester langs te gaan. Op deze manier komt de vraag direct binnen en kun je meteen antwoorden. Uiteraard gaan we ook nog de straat op. Zaterdag gaan we op de fiets de gemeente in om met mensen in gesprek te gaan.'Een definitieve beslissing over de fusie van beide gemeenten wordt 6 juli genomen. Voor burgemeester Goedhart is het van belang dat de inwoners zich laten horen omtrent de fusie. 'Het is belangrijk dat de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk het gevoel hebben dat de genomen besluiten gedragen worden door de bevolking.’