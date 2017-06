Demonstratie brengt CIJO en Khoulani niet tot elkaar

DEN HAAG - 'We zijn er niets mee opgeschoten', zegt Hidde van Koningsveld. Hij is vice-voorzitter van CIJO, de jongerenafdeling van het CIDI. Hij demonstreerde donderdag met een handjevol medestanders tegen uitspraken van het raadslid Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid.

Khoulani kreeg een storm van kritiek over zich heen toen hij vorige week in een tweet liet weten dat hij Israelische scholieren die in Nederland op bezoek waren, zag als 'zionistische terroristen in wording'.Bij de demonstratie donderdag ontstond een kort maar vrij fel debat voor de deur van het stadhuis. Khoulani nam niets terug van zijn uitspraken. Zijn partij benadrukte dat het niet de mening van de moslimpartij was, maar een privémening van Khoulani.