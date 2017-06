Voetbalclub UVS verbiedt roken langs de lijn

LEIDEN - De Leidse voetbalvereniging UVS doet de sigaret in de ban. Vanaf 1 september mag langs de velden niet meer worden gerookt. Het is de eerste Leidse sportvereniging waar een algeheel rookverbod komt.

'Roken en sport passen niet bij elkaar. Wij willen kinderen een rookvrije sportomgeving bieden', aldus de club op haar website. 'Zien roken doet roken.' UVS geeft hiermee gehoor aan een oproep van de Hartstichting . Die ziet het liefst dat zoveel mogelijk sportclubs rookvrij worden.Rokers blijven volgens de club welkom, maar mogen geen sigaret meer aansteken langs de lijn en op het terras. 'We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. We begrijpen dat dit even wennen is. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als UVS onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven.'Bij de Leiderdorpse voetbalvereniging RCL geldt sinds 2016 al een rookverbod. De club werd hiervoor genomineerd voor de 'rookvrije generatie award'