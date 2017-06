Haring is dit jaar zoals een dikke meneer: dik lijf, klein koppie

DEN HAAG - De nieuwe haring is weer goed en vet. Dat zegt Omroep West-verslaggever Erik Kooyman die met Katwijkse en Scheveningse haringhandelaren mee is naar Noorwegen om de Hollandse Nieuwe op te halen.

Een deel van de Nederlandse haring wordt in Noorwegen gevist. Een selecte delegatie proefde de vis alvast. 'De mannen komen even voelen, proeven, kijken wat erin zit, hoe het vetgehalte is en of 'ie een beetje glimt.'Er vaart met Kooyman op het schip een ietwat dikke meneer mee. Hij weet precies hoe de haring eruit moet zien. Kooyman: 'Hij zei: "Er moet een klein koppie aanzitten en een dik lijf'', eigenlijk precies zoals die meneer eruit zag.'De visjes zijn 165 gram. 'Dat is goed. Dat betekent dat ze lekker vet zijn.' Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt dinsdag geveild in Scheveningen. Zaterdag 17 juni is het Vlaggetjesdag.Als we de haringverkopers moeten geloven is de haring ongeveer ieder jaar lekker en vet. Vorig jaar kwam hij 'directly from heaven' en in 2014 was hij 'lekker vet'