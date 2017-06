Veel werk te vinden in Zuid-Holland, maar ook veel concurrentie

REGIO - Het gaat goed met de arbeidsmarkt in onze provincie. Van alle provincies is het meeste werk in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland te vinden. Maar voor de meeste kans op een baan moet je toch niet in onze regio zijn.

Voor elke openstaande vacature zoeken 3,2 mensen een baan in onze provincie. Vorig jaar was dit aantal nog 4,5 werkzoekenden per vacature. Er is dus minder concurrentie. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Je hebt de minste concurrentie in Zeeland en Utrecht. Daar staan 1,8 werklozen tegenover elke vacature.In totaal staan in Zuid-Holland bijna 38.000 vacatures open. Dit is twintig procent meer dan vorig jaar, maar de provincie maakt de kleinste stijging door vergeleken met de rest van Nederland. Zo zijn het aantal vacatures in Zeeland en Flevoland met respectievelijk 40 en 38 procent gestegen.Verder scoort Zuid-Holland qua werkloosheid relatief gezien niet erg goed. Met 6,5 procent zit de provincie boven het landelijk gemiddelde van 5,6 procent. Maar: de werkloosheid is wel met ruim één procent verminderd ten opzichte van vorig jaar.