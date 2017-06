Dick Advocaat is terug! 7 hoogte- en dieptepunten uit zijn Oranje-carrière

DEN HAAG - Dick Advocaat staat aan de vooravond van zijn vijfde periode bij het Nederlands Elftal. Vrijdag moet gewonnen worden van Luxemburg om nog kans te houden op het wereldkampioenschap in Rusland. Dat wordt toevertrouwd aan 'onze Dick'. De Hagenaar heeft in zijn vorige vier periodes bij het Nederlands elftal veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Wij zetten er zeven op een rijtje.

Dieptepunt 1: Dé Wissel

Hoogtepunt 1: Eerste 20 minuten tegen Tsjechië

Dieptepunt 2: Bonje met Gullit

Hoogtepunt 2: Schotland verpulverd

Dieptepunt 3: Neerleggen functies

Hoogtepunt 3: Supersterren debuteren

Hoogtepunt 4: Carrière Dick Advocaat

Erelijst Dick Advocaat als trainer:

Misschien wel de beroemdste actie van Dick Advocaat in zijn trainerscarrière. De bondscoach besluit in de poulefase tegen Tsjechië de uitblinkende Arjen Robben eruit te halen voor middenvelder Paul Bosvelt. Na dé wissel gaat het totaal mis. De Tsjechen buigen een achterstand om in een voorsprong en plaatsen zich voor de volgende ronde. Na afloop verklaarden zelfs de Tsjechen dat de wissel van Advocaat niet zo'n heel erg slimme zet was.Nederland heeft na het verlies tegen Tsjechïe slechts 1 punt uit twee wedstrijden. De woorden van assistent-bondscoach Willem van Hanegem bij een persconferentie gaan de wereld over. 'Dan sla ik hem neer', zei 'De Kromme' na een vraag wat er zou gebeuren als Advocaat de wissel zou willen herhalen. Uiteindelijk wint Oranje de laatste wedstrijd tegen Letland en haalt het team van Advocaat de halve finale.Achteraf ging het alleen maar over dé wissel. Maar eerlijk is eerlijk. De eerste 20 minuten van de wedstrijd tegen Tsjechië waren geweldig. Uiteraard was Arjen Robben de uitblinker. De Tsjechen werden helemaal zoek gespeeld.Ironisch is het zeker. Advocaat was in 1994 voor het eerst bondscoach op een groot toernooi. Op het WK in de Verenigde Staten moet hij het stellen zonder superster Ruud Gullit. De twee zijn het niet eens over de tactiek. Waarom is het ironisch? Gullit is tijdens de huidige periode van Advocaat zijn rechterhand.De beste wedstrijd van Oranje onder Advocaat? Waarschijnlijk Nederland - Schotland op 19 november 2003. Een wedstrijd die gewonnen moest worden. In 2002 misten 'we' het WK in Zuid-Korea en Japan, nu twee jaar later stonden de play-offs voor een plek op het EK tegen Schotland op het programma. Eerste ontmoeting: 1-0 voor de Schotten in Glasgow. Advocaat besloot om het in de tweede wedstrijd anders aan te pakken. Met een geweldige partij als gevolg. Oranje verpulverd Schotland met 6-0. Wesley Sneijder was de uitblinker. Uitgerekend hij kan vanavond onder Advocaat recordinternational worden.PSV en Fenerbahce in combinatie met Advocaat hebben iets gemeen. De coach verliet het Nederlandse team voor beide ploegen. In 1994 vertrok hij bij de KNVB voor PSV, ondanks dat hij nog een doorlopend contract had. En Advocaat deed het een paar maanden geleden weer. Toen vertrok hij bij Oranje voor de functie van hoofdtrainer bij Fenerbahce. Nu is Advocaat terug... als opvolger van de coach waar hij eerst nog assistent van was, Danny Blind.Gullit besloot in 1994 onder Advocaat om niet meer voor het Nederlands Elftal te spelen. Dat betekent niet dat de oud-trainer van DSVP uit Pijnacker geen oog had voor supertalenten. Het aantal spelers dat Advocaat liet debuteren is indrukwekkend: onder andere Marc Overmars, Wesley Sneijder, Alphenaar John Heitinga, Ronald de Boer, Andy van der Meijde en Arjen Robben trokken onder Advocaat voor het eerst het Oranje-shirt aan.Uiteindelijk zijn er talloze hoogtepunten, en nog een aantal dieptepunten. Maar wat buiten kijf staat is de glansrijke loopbaan van de 'kleine generaal'. Een blik op de erelijst van de Haagse trainer zegt genoeg.1x Eredivisie (PSV)1x KNVB Beker (PSV)3x Johan Cruijff Schaal (PSV)1x kampioen Eerste Divisie (SVV)1x halve finale EK (Nederland)1x kwartfinale WK (Nederland)2x Schots kampioenschap (Glasgow Rangers)2x Schotse beker (Glasgow Rangers)1x Schotse League Cup1x UEFA Cup (Zenit Sint-Petersburg)1x UEFA Super Cup (Zenit Sint-Petersburg)1x Russische Super Cup (Zenit Sint-Petersburg)