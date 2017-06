Zet je tent deze zomer neer in het Haagse Zuiderpark

DEN HAAG - Wat nou Franse Dordogne of Noorse fjorden? Je kunt je tentje dit jaar op een veel orginelere plek opzetten. De Buurtcamping komt deze zomer naar het Haagse Zuiderpark. De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen.

Normaal gesproken is het verboden, maar van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli mag het wel. Buurtbewoners kunnen dan hun slaapzak uitrollen in het park. Voor het eerst strijkt de landelijke organisatie De Buurtcamping neer in Den Haag De organisatie is nog op zoek naar mensen die willen helpen. 'Van receptioniste tot yogaleraressen, van het geven van een workshop bloemschikken tot hetschoonmaken van de toiletten.' Donderdag 15 juni is er een informatieavond in restaurant SOBA voor mensen die vrijwilliger willen worden.Een weekend kamperen in het Zuiderpark kost 10 euro per persoon en 15 euro voor een tent. Vrijwilligers en mensen die een Ooievaarspas hebben, betalen 1 euro per persoon en 1,50 euro voor een tent. Wie geen kampeerspullen heeft, kan deze van de organisatie lenen.Ook in Leiden zou dit jaar een buurtcamping zijn in de Tuin van Noord, dat gaat 'vanwege omstandigheden' niet door. De camping is uitgesteld naar 2018.