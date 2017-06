Buurtruzie Zoetermeer: kinderen mogen na verbouwing weer op schoolplein spelen

ZOETERMEER - Kinderen kunnen in de 'nabije toekomst' weer gewoon spelen op het schoolplein bij openbare basisschool De Hofvijver in Zoetermeer. Sinds oktober 2016 is er een schoolpleinverbod van kracht. Maar het verbod is tijdelijk, want na de geplande verbouwing van het plein mag er weer gespeeld worden. Dat laat de gemeente weten aan Omroep West.

Bij De Hofvijver mag niet worden gespeeld, omdat twee omwonende gezinnen daarom vroegen. Het ging de gezinnen volgens de gemeente om zowel het lawaai van spelende kinderen als de overlast die ze ervaren van hangjongeren. Het liep uit op een buurtruzie Het verbod is sinds oktober 2016 van kracht. 'Het schoolplein mag niet betreden worden door onbevoegden op het moment dat de school niet wordt gebruikt', schrijft de gemeente. Mensen die zich niet houden aan dat verbod, worden daar volgens de gemeente op aangesproken.Buurtbewoner Rik Remmerswaal merkt daar niets van. Sterker nog: hij wist niet eens dat er al een verbod was. Zijn kinderen spelen er geregeld. 'Ik heb nog nooit gezien of gehoord dat kinderen werden aangesproken omdat er een schoolpleinverbod is.'Op alle andere schoolpleinen in Zoetermeer mag na schooltijd wel gewoon gespeeld worden. De gemeente maakte voor De Hofvijver een uitzondering: 'De twee gezinnen vroegen een uitzondering te maken voor de volgens hen unieke situatie waarin zij verkeren.' Dit is tegen het zere been van de rest van de buurt. Toen het nieuws naar buiten kwam dat de verbodsborden geplaatst zouden worden, opende Remmerswaal een petitie Al ruim 550 buurtbewoners zetten hun handtekening daaronder. Maar de actie had ook een vervelend bijeffect. De twee gezinnen die voor het verbod zorgden, worden nu bedreigd. 'Dat was helemaal niet de bedoeling van mijn actie', zegt Remmerswaal.Maar de oplossing lijkt er dus aan te komen. De gemeente: 'De school en het schoolplein worden heringericht, waarbij het nieuwe schoolplein niet meer tegen de achtertuinen van de woningen ligt. Dit betekent dat het schoolplein in de nabije toekomst zoals alle schoolpleinen in Zoetermeer geschikt wordt voor gebruik na schooltijd.' Wanneer er precies wordt begonnen met de verbouwing is nog niet duidelijk.