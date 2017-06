Deelnemers krijgen nieuwe hindernissen voor de kiezen bij Mud Masters 2017

DEN HAAG - Het zware sportevenement Mud Masters vindt dit weekend weer plaats op het strand in Scheveningen. Dit jaar heeft het obstakelparcours volgens de organisatie nieuwe en verbeterde hindernissen. Het parcours, bedacht door stormbaanexperts van het Korps Mariniers, is zowel een fysieke als mentale uitdaging voor duizenden sportievelingen.

Met obstakels met namen als de 'Sizzler' - tijgeren tussen elektrisch geladen slierten en onder een net dat onder spanning staat -, en de 'Toetanchamon steps': - 'de trappen naar hemel... of hel?' -, is de Mud Run een sportevenement voor echte bikkels. Dit jaar hebben een kleine 8.000 mensen zich aangemeld.'Een aantal hindernissen heeft een 2.0 versie gekregen. We hebben nu bijvoorbeeld draaiende wielen toegevoegd. Je moet dan van het ene draaiende wiel naar de ander zien te komen', aldus Mud Masters-oprichter André Skwortsow.Het draait tijdens het evenement niet om een snelle tijd bij de finish, maar juist dát je finisht. 'Het plezier wordt erin gehouden door geen klok mee te laten lopen. Hierdoor helpt iedereen elkaar om over de finish te komen.'Naast de parcours van 6, 12, 18 of 42 kilometer, is er dit jaar ook een speciaal 'Family parcours' van 3 kilometer aangelegd. Kinderen vanaf zes jaar mogen aan dit parcours deelnemen met een of beide ouders. Deze stormbaan kan alleen op zondag afgelegd worden en telt tot nu toe 1500 aanmeldingen.