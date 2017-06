Bijna 100 oldtimers rijden rond voor kinderen met kanker

Archieffoto. (Foto: ANP)

WASSENAAR - Meer dan tachtig oldtimers en bijzondere auto's zijn zaterdag te zien in Wassenaar. Daar start namelijk de Prinses Máxima Centrum Rally. De rally is georganiseerd om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.





De rally wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door Lionsclub Wassenaar Duin. De start is bij het Louwman museum in Wassenaar, daarna gaat de tocht richting Vreeland in de provincie Utrecht. De oldtimers finishen ook weer in Wassenaar.



LEES OOK: Vader en dochter maken verre reis met paard en wagen

De rally moet nog plaatsvinden, maar volgens de organisatie is er nu al meer dan 100.000 euro opgehaald. Het geld moet gebruikt worden om bij het Prinses Máxima Centrum appartementen te bouwen waar zieke kinderen samen met hun ouders kunnen verblijven.De rally wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door Lionsclub Wassenaar Duin. De start is bij het Louwman museum in Wassenaar, daarna gaat de tocht richting Vreeland in de provincie Utrecht. De oldtimers finishen ook weer in Wassenaar.

Door: Redactie Correctie melden