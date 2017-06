Burgemeester Krikke pakt nare buren aan met 'ASO-wet'

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag gaat overlastgevende buren harder aanpakken. De maatregelen worden makkelijker gemaakt door de aangenomen ASO-wet.

De ASO-wet werd begin dit jaar door de Eerste Kamer aangenomen. Met de wet krijgen burgemeesters in Nederland bevoegdheden om 'aso'-buren harder aan te pakken. Inwoners van Den Haag die het leven van hun buren zuur maken, kunnen door deze wet onder andere boetes opgelegd krijgen of zelfs uit huis geplaatst worden. Burgemeester Krikke heeft aangegeven van deze wet gebruik te gaan maken.VVD en CDA stelden vragen, omdat er in Den Haag veel langdurig overlast zou zijn van buren en het op dit moment lastig is om op te treden tegen woonoverlast vanuit particuliere woningen. De Haagse gemeenteraad ontvangt in de tweede helft van 2017 een uitgewerkt voorstel van burgemeester Krikke.