Den Haag maakt binnenstad groener na verzoek van inwoners

DEN HAAG - 'Maak de binnenstad groener.' Dat verzoek kreeg de gemeente Den Haag van haar inwoners toen ze vroeg om ideeën om het centrum aantrekkelijker te maken. De wens is ingewilligd, de gemeente heeft geld vrijgemaakt voor een groenere binnenstad.

Er kwamen 75 ideeën binnen. 'Het is heel mooi dat deze ideeën voor vergroening uit de buurt zelf komen', zegt wethouder Boudewijn Revis. 'Ik ben enthousiast over hun keuze. Het is goed dat niet alles in het stadhuis wordt bedacht, maar juist ook door de bewoners en ondernemers uit de buurt zelf.'De gemeente heeft 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor deze vergroening. De eerste projecten zijn inmiddels gerealiseerd. Aan de Paviljoensgracht is bijvoorbeeld een tuintje rondom een boom aangelegd. De komende maanden komen er nog meer groene plekken in het oude centrum bij.