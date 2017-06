Auto belandt in sloot: vrouw en kind gewond

KRIMPEN AAN DE LEK - In Krimpen aan de Lek zijn een vrouw en een kind gewond geraakt nadat ze met hun auto in het water waren beland. Dat meldt de politie.

De twee zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Hoe de auto in het water terecht kon komen is onbekend.De brandweer werd nadat de twee uit het water waren gehaald opnieuw opgeroepen, omdat onduidelijk was of alle slachtoffers uit de auto waren gehaald. Er bleek niemand meer in de auto te zitten.De N210 is vanwege het ongeluk afgesloten tussen de Breekade en Krimpenerbosweg. De politie doet onderzoek.