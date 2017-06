VVD-Statenlid mag aanblijven na omstreden klimaat-uitspraken

DEN HAAG - VVD-Statenlid Frits Paymans mag na zijn omstreden uitspraken over het klimaat gewoon aanblijven. Dat bevestigt de voorzitter van het Zuid-Hollandse regiobestuur van de VVD, Pauline Bouvy, aan Omroep West.

De klimaatverandering wordt volgens Paymans hem niet veroorzaakt door de mens. Hij ziet het als een complot van het bedrijfsleven Verschillende partijgenoten reageerden vol verbazing op de uitspraken. ' Ik stond met mijn oren te klapperen toen ik het hoorde', zei VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra.VVD-regiovoorzitter Bouvy was verrast toen ze hoorde wat Paymans had gezegd. 'Ik dacht: hoe kan dit nou? Volgens mij hebben we in de VVD een duidelijke en heldere lijn ten aanzien van het klimaatakkoord.'Ze vindt het lastig dat de uitspraken niet in lijn zijn van de visie van de VVD. Toch zijn de uitspraken van Paymans geen reden om het Statenlid de wacht aan te zeggen. 'We zijn geen gedachtepolitie. Iedereen is vrij om te denken wat hij wil.'