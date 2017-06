Wethouder De Bruijn: nieuw onderzoek is nodig naar tramlijn Scheveningen Haven

DEN HAAG - Meer onderzoek is nodig voordat de Haagse wethouder Tom de Bruijn een definitief besluit neemt over de route van tramlijn 16 naar het Norfolkterrein in Scheveningen. Daarbij wordt ook gekeken naar een variant waarbij helemaal geen tramlijn naar het terrein van de voormalige reder wordt aangelegd, schrijft wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) aan de Haagse gemeenteraad.

Al jaren zijn er plannen voor een betere ontsluiting van het Norfolkterrein en Scheveningen Haven. Hier komen 700 nieuwe woningen, bedrijven, attracties en winkels. Daarom gaan er veel meer mensen dan vroeger naartoe.



Dat betekent ook dat het gebied veel beter bereikbaar moet worden. 'De reistijden zijn relatief lang en het Norfolkterrein ligt op meer dan 500 meter loopafstand van de dichtstbijzijnde regulier bediende bushalte en op meer dan 1.200 meter van de dichtstbijzijnde tramhalte', aldus De Bruijn al eerder. Dat leidt er weer toe dat relatief veel mensen die naar Scheveningen Haven komen, de auto pakken.



Een oude wens



Het doortrekken van een tramlijn naar dit deel van de kust komt daarom al lang voor in de plannen van de gemeente. De bedoeling was dat dit project zou worden betaald met geld dat Den Haag zou krijgen van de NS vanwege de verkoop van aandelen in de Haagse vervoerder aan de spoorwegen. Hiervoor was zelfs 36 miljoen euro uitgetrokken. Maar omdat de deal weer werd teruggedraaid, moet de gemeente ook nog op zoek naar financiering voor het project.



Wel werd al in de zomer van 2015 een speciale adviesgroep in het leven geroepen die zich moest buigen over het meest geschikte tracé voor een tramlijn naar de kust. Die groep bekeek maar liefst elf varianten. En kwam uiteindelijk vorig jaar met een verdeeld advies.



Westduinweg



Een meerderheid wil de tram in Scheveningen via de Westduinweg laten lopen; een minderheid vindt de Willem de Zwijgerlaan een betere keuze. Wethouder De Bruijn liet daarna weer een nieuw onderzoek naar de verkeersafwikkeling op de route Westduinweg en Duinstraat.



Daaruit wordt duidelijk dat het nog niet makkelijk is om het gebied bereikbaar te maken. Het aanleggen van een tramlijn vraagt om ingrijpende maatregelen. Zo moeten hele kruispunten opnieuw worden ingericht om te voorkomen dat op drukke dagen een verkeersinfarct ontstaat. Ook zou een tankstation op de Statenlaan moeten wijken.



Kruispunten



Voordat de wethouder een beslissing neemt, komt er eerst weer een nieuw onderzoek, naar de verkeersafwikkeling op de route Westduinweg en Duinstraat. Daarbij wordt ook gekeken naar diverse kruispunten in de omgeving. Daarbij worden ook weer buurtbewoners betrokken. De nieuwe studie moet voor het einde van dit jaar klaar zijn.



Wel is er een kans dat het gebied op kortere termijn bereikbaar wordt met een elektrische bus. Volvo, Siemens en de HTM werken samen aan een plan voor een directe verbinding tussen het Centraal Station en Scheveningen Haven. Voor deze proef is inmiddels Europese subsidie aangevraagd. In het najaar valt daarover een beslissing.



'Onacceptabel'



De ChristenUnie/SGP benadrukt dat voor de partij het onacceptabel is als er een tram over de Westduinweg komt te rijden. CU/SGP-raadslid Pieter Grinwis: 'De Westduinweg is al zo zwaar belast en de verkeersveiligheid laat er al zo te wensen over, daar moet je helemaal geen tram willen. Dat zou bovendien een klap in het gezicht van de bewoners daar zijn. De directe verbinding tussen Den Haag Centraal en Scheveningen Haven met een E-bus, waar wethouder De Bruijn nu een pilot voor start, lijkt mij een veel beter plan.'



