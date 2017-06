Wijkbezoek Haagse burgemeester Krikke: Wijkcentrum Bouwlust

Burgemeester Krikke in Escamp | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag is druk bezig om de stad te leren kennen. Op 17 maart is ze geïnstalleerd en sindsdien trekt zij de wijken in om mensen te ontmoeten en speciale plekken te bezoeken. Omroep West mocht op een stralende donderdagochtend met haar mee naar stadsdeel Escamp. We volgen haar daar in een serie van vijf afleveringen. Vandaag: Wijkcentrum Bouwlust.

In wijkcentrum Bouwlust zijn mensen van verschillende organisaties verzameld. Onder andere van Anna's gedoe. Het wordt gerund door vrijwilligers die activiteiten voor de wijk organiseren. Het doel is om vrouwen die geen baan hebben makkelijker de stap te laten zetten naar betaald werk.



Patricia Roos van Anna's gedoe is na afloop van het bezoek onder de indruk van de burgemeester. 'Ik vond het heel spannend', zegt ze. 'We hebben haar vanmiddag al ontmoet tijdens een lunch en ik zat tegenover haar. Wat een leuk mens is het. Ze is heel benaderbaar.'



Kracht geven



Burgemeester Krikke op haar beurt is onder de indruk. 'Wat ik zo bijzonder vind aan Anna's gedoe is dat de vrouwen vanuit een positie waarin ze kracht kunnen gebruiken elkaar kracht geven. Ze proberen voor zichzelf en elkaar weer een plekje op de arbeidsmarkt te vinden en ze helpen elkaar daarbij. Die wederkerigheid vind ik erg mooi.'



Wijkcentrum Bouwlust is de laatste locatie die Krikke aandoet. Stadsdeeldirecteur van Escamp, Rene Baron is tevreden. 'Het is een mooi bezoek geweest en ze heeft kennis kunnen maken met het leukste stadsdeel van Den Haag. Hier in Escamp wordt het meest gewoond, gesport en is het meeste groen. Kortom: je moet in Escamp zijn.'