Steken, schieten en drugs: extreme familieruzie teistert Honselersdijk

HONSELERSDIJK - Twee families uit de Nachtegaalstraat in Honselersdijk hebben het Openbaar Ministerie het afgelopen jaar een hoop werk bezorgd. Dat vertelde officier van justitie Nelda Boersma donderdagavond aan de Westlandse gemeenteraad. Dat meldt mediapartner WOS.

De officier gaf tijdens de comissievergadering een uiteenzetting over de zaak. Het eerste incident vond plaats in september vorig jaar in recreatiegebied de Wollebrand. Iemand van de familie A. werd neergestoken. Twee leden van de familie K. zitten daarvoor vast en komen volgende week voor de rechter.Kort daarna werden twee leden van de familie K. met hun auto van de weg gereden op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk . Voor dat ongeval zitten weer lid van de familie A. vast voor poging tot doodslag.Dat was niet het einde van het conflict, vertelde de officier. De avond van de aanrijding is iemand van de familie K. verhaal gaan halen. Daarbij is gedreigd met een mes. De bedreiger is al tot 60 uur taakstraf veroordeeld.Mogelijk zou er vorig najaar ook nog geschoten zijn in de Nachtegaalstraat, maar de politie heeft daarvan geen bewijzen kunnen vinden. Deze oplopende strijd tussen de families geeft overlast in de buurt, aldus Boersma.De oorzaak van het conflict tussen de families zou bij drugszaken liggen. De officier van justitie merkte op dat in de auto van het slachtoffer van de steekpartij in De Wollebrand cocaïne en xtc-pillen werden gevonden.Ook bij de slachtoffers van de aanrijding op de Burgemeester Elsenweg vond de politie een paar gram cocaïne.