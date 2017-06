Hagenaars gestrest door vroeg legen afvalcontainers: 'Je zit rechtop in je bed'

DEN HAAG - Mensen zetten afval naast de container, glas- en afvalbakken worden vroeg in de ochtend geleegd en in de nacht gooien mensen 'een hele maandvoorraad' aan flessen in de glasbak. Het levert sommige Hagenaars die naast een ondergrondse afvalcontainer of glasbak wonen stress op.

Een stortvloed aan klachten kwam donderdagavond langs tijdens een vergadering van de Haagse gemeenteraad. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) gaat kijken naar oplossingen.Pieter Plas woont op de hoek De Carpentierstraat-Theresiastraat. Naast zijn deur en onder zijn balkon staan wel acht afvalbakken, van papiercontainers tot ondergrondse afvalcontainers. Het zorgt voor veel overlast.'Het legen van die glasbakken en afvalcontainers gebeurt om zeven uur in de ochtend,' vertelt Plas. 'Het is een oorverdovend lawaai. Je zit rechtop in je bed. Oordoppen helpen niet en het sluiten van je ramen ook niet. Ik ga met stress in mijn lijf slapen. Het lijkt wel een bedrijventerrein zoals de Binckhorst terwijl het een gewone woonwijk is.'Ook Robert de Niet heeft last van de containers. 'Vaak komen mensen in de nacht hun flessen weggooien. Daar schrik ik wakker van. Inmiddels is het wat minder want ik roep gewoon uit het raam. Dan zeg ik: Hallo, weet je wel hoe laat het is. Ook overdag heb ik er last van. Ik zit dus in het weekend niet meer lekker op mijn gemak een filmpje te kijken.'Wethouder Revis erkent dat de ondergrondse containers problemen veroorzaken. 'Ze doen veel goeds voor de stad en houden de stad veel schoner. Maar er zijn ook problemen zoals overlast door het vroeg legen van de bakken.'Revis gaat nu bekijken of het legen van de bakken later op de ochtend kan plaatsvinden , vanaf negen uur. Een voorstel van de ChristenUnie/SGP hierover kreeg donderdagavond een meerderheid. Verder bekijkt de wethouder of er meer maatregelen genomen kunnen worden om het illegaal dumpen van afval naast de container voorkomen kan worden. Ook wil een meerderheid van de raad dat de gemeente klachten van bewoners serieus neemt.'Het zou voor mij een fantastische oplossing zijn als de bakken pas om negen uur worden geleegd', zegt Plas. 'Dan ga ik 's avonds niet meer met een gestrest gevoel slapen omdat ik mij afvraag hoe laat ik nu weer gewekt word.'