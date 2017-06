Na regen komt zonneschijn: de zomer is in het weekend terug!

Foto: Ab Donker

REGIO - Ga je dit weekend een lekker stuk fietsen, zeilen of doe je mee aan een voetbaltoernooi? Goed nieuws! Het weer dit weekend is perfect om activeiten te ondernemen. Zaterdag begint zonnig, later bewolkt, maar er is niet al te veel wind. 'Maar wel genoeg voor de zeilers', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

We zijn wel weer toe aan een mooie dag. De laatste dagen valt er behoorlijk wat regen. Vrijdagochtend viel er in drie uur tijd ruim 22 milimeter in Voorschoten. Normaal valt er in de maand juni in totaal 62 milimeter. 'Een van de redenen is dat het zeewater twee graden warmer is dan vorig jaar, waardoor het water sneller verdampt', vertelt Mizee.



Zaterdag stijgt kwik tot 21 graden. Vanaf de middag is het bewolkt, omdat er warmere lucht onderweg is. Gevolg daarvan is dat het zondag 23 tot 25 graden wordt. Ook zondag begint de dag zonnig, maar neemt de bewolking toe. Aan het einde van de dag is er kans op een regenbui.



Aangenaam zomers



Na het weekend wordt het volgens weerman Mizee 'aangenaam zomers'. Het is droog met temperaturen boven de 20 graden. 'De zomer lijkt zich te herstellen', besluit Mizee.



