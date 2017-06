Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen zien zichzelf als favoriet in Den Haag

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen (foto: ANP)

DEN HAAG - Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen denken dat ze volgende weekend tijdens de World Tour Beachvolleybal op de Sportcampus in Den Haag een goede kans maken op de titel. Dat zegt het duo een week voor aanvang van het toernooi tijdens een speciaal persmoment.

'Ons doel is het toernooi winnen. Wij denken ook dat het reëel is', zegt Robert Meeuwsen. 'We hebben het deelnemersveld bekeken en er doen goede spelers mee, maar ik ben van mening dat wij hier kunnen winnen.'



Het duo kende een andere voorbereiding op het seizoen dan normaal. 'Ik heb in de wintermaanden bij Inter Rijswijk in de zaal gespeeld. Dat was een aardige switch die ik gemaakt heb na de Olympische Spelen', vertelt Alexander Brouwer. 'Er brak een moment aan dat er tijd was voor andere dingen, een stukje ontspanning, maar ik vind volleybal zo mooi, waardoor ik het beachvolleybal even heb losgelaten en voor de zaal heb gekozen.'



'Fris en gretig'



'Het was een bewuste keuze. Je weet dat je weer vier jaar met elkaar verder gaat (ivm Olympische Spelen in 2020 red.) dan is het juist fijn om even wat anders te doen. Alexander heeft gekozen voor een voorbereiding in de zaal, ik ben eerder naar buiten gegaan', aldus Meeuwsen. 'We zijn daardoor relatief laat gestart aan de voorbereiding op dit seizoen, dat was in februari. Aan de andere kant zijn we allebei weer fris en gretig', vult Brouwer aan.



De World Tour Beachvolleybal op de Sportcampus van Den Haag begint woensdag 14 juni met kwalificatiewedstrijden. Brouwer en Meeuwsen komen donderdagavond 15 juni om 19.30 voor het eerst in actie.