Leidse archeologen doen bijzondere vondst over de mens

DEN HAAG - Een bijzondere ontdekking over het ontstaan van de mens. Een onderzoeksteam van archeologen van onder andere Universiteit Leiden vond in een grot in Marokko een schedel die 100.000 jaar ouder is dan de tot nu toe vroegste fossielen van homo sapiens. 'Een indrukwekkende vondst', vertelt archeoloog Gerrit Dusseldorp aan onze mediapartner Unity.

Tot nu toe werd aangenomen dat de homo sapiens, de voorloper van de moderne mens, 200.000 jaar zouden zijn ontstaan in Ethiopië. Nu blijkt dus dat ze 300.000 jaar geleden al in Marokko rondliepen. 'Het is vrij overtuigend bewijs', zegt Dusseldorp, die niet zelf de schedel vond omdat hij in Zuid-Afrika zoekt. Zijn collega Jean-Jacques Hublain was wél bij de ontdekking.'De anatomie laat zien dat de gevonden schedel precies een mix van kenmerken ziet die je zou verwachten. Een modern gezicht, maar de hersenpan is wat lager en langer gerekt. Bij nog vroegere soorten zie je dat het gezicht primitiever is. Dit laat precies de ontwikkeling zien. Alleen in een ander gebied', aldus Dusseldorp.De schedel werd gevonden in een grot in de buurt van Marrakesh. In diezelfde grot werden in de jaren 60 ook al mensenbotten gevonden. Door de nieuwe vondst wordt de theorie verworpen dat de homo sapiens plots is ontstaan in Ethiopië. De mens lijkt zich geleidelijk ontwikkeld te hebben en zich verspreid hebben over Afrika.Niet iedereen is overtuigd dat de schedel van een homo sapien is. Andere wetenschappers zeggen dat de schedel toebehoort aan een voorloper van de homo sapiens. De schedels van de voorloper missen namelijk een prominente kin en voorhoofd, twee typische kenmerken van de moderne mens.