Op zoek naar een gezellige kroeg? Studenten tippen Millers in Den Haag

DEN HAAG - Ben je student en zoek je dit weekend nog een leuke uitgaangsgelegenheid? Dan ben je bij Millers aan het goede adres, want dat mag zich dit jaar de beste studentenkroeg van Den Haag noemen. 'Een hele eer', reageert bedrijfsleider Jasper van Rooij.

Uit het juryrapport blijkt dat Millers onder studenten uitblinkt op terreinen als bereikbaarheid, variatie in het assortiment aan dranken en acties voor studenten. Zo is er elke dinsdag een 'Tequila Tuesday' en elke donderdag een 'College Club', beide speciaal bedoeld voor studenten.Hoewel het op alle beoordelingscriteria ruim voldoende scoort, zijn er wel verbeterpunten. Studenten zien graag meer eetmogelijkheden en meer overige faciliteiten zoals contactloos betalen. 'Er zijn altijd zaken die meer attentie vragen', erkent Van Rooij. 'Maar dat zijn momentopnames.'Hij signaleert dat Millers met het winnen van de studentenverkiezing meteen in de eerste nacht al meer aanloop heeft gekregen. Voor aankomende donderdag kondigt Van Rooij een uitgebreide 'College Club' aan voor studenten. 'We gaan flink uitpakken', belooft hij.De jaarlijkse verkiezing van beste studentenkroeg wordt gehouden door Platform Den Haag Studentenstad. Naast winnaar Millers waren ook Rootz en Fidler genomineerd. Vorig jaar won café De Gekke Geit de verkiezing.