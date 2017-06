Nipte nederlaag waterpolosters Oranje in kwartfinale Kunshan Cup

DEN HAAG - De waterpolosters van Oranje zijn bij de superfinale van de World League in Shanghai niet verder gekomen dan de kwartfinales. Hongarije was met 8-7 net te sterk voor de Nederlandse vrouwen. Oranje kan nu nog hoogstens vijfde worden bij het prestigieuze toernooi in China.

In het zwembad in Shanghai waren Lieke Klaassen driemaal, de Goudse Sabrina van der Sloot twee keer, en Dagmar Genee en Yasemin Smit trefzeker.Na een zege op Japan, en twee verliespartijen tegen Rusland (na strafworpen) en de VS, eindigde Oranje op de derde plaats in groep A. Daardoor wachtte in de kwartfinale Hongarije, de nummer twee uit groep B. De waterpolosters verloren begin vorig jaar ook van de Hongaarse vrouwen in de EK-finale in Belgrado (7-9).Deze keer was het spannend tot de laatste seconde. Met 4-6 begon Oranje aan de vierde en laatste periode en kwam het 18 seconden voor het einde terug tot 7-7. Een Hongaars afstandsschot trof in de laatste seconde doel.Oranje dacht zelfs in extremis een gelijkspel uit het water te halen maar een doelpunt van wederom Klaassen (met nog 0,03 seconden op de klok) werd afgekeurd omdat de scheidsrechter nog niet had gefloten voor hervatting van het spel.Nederland is desondanks nog niet klaar in China. Oranje speelt de volgende wedstrijd tegen Australië, dat met 13-4 verloor van de Verenigde Staten. Mochten de waterpolosters dat duel winnen, dan rest een wedstrijd om plaats vijf.De superfinale van de World League geldt als de generale repetitie voor het WK. Dat begint op zondag 16 juli.