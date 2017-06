Kitesurfers vinden lijk in zee bij Noordwijk

Foto: Gert-Jan Onderwater

NOORDWIJK - In de zee bij Noordwijk is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Kitesurfers zagen een lijk drijven en sloegen alarm, waarop het lichaam door hulpdiensten uit het water is gehaald.





De identiteit van het slachtoffer wil de politie nog niet bekendmaken. Volgens een woordvoerder wordt de oorzaak van het overlijden eerst onderzocht.

