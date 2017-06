Supermarkt Tina in Den Haag overvallen

DEN HAAG - Supermarkt Tina aan de Loosduinsekade in Den Haag is vrijdagmidag overvallen. Dat meldt de politie.

De overval was rond 16.30 uur. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om één overvaller. Het is nog niet bekend of er wat buit is gemaakt.Het is niet de eerste keer dat de supermarkt is overvallen. Ook in 2011 was de winkel slachtoffer van een overval