Basisschoolleerlingen Den Haag presenteren interviews voor project De Muren Hebben Oren

DEN HAAG - In het afgelopen jaar hebben 320 basisschoolleerlingen 120 interviews afgenomen voor het project De Muren Hebben Oren, van de gelijknamige stichting. Daarvoor moesten zij stadgenoten interviewen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en over hun komst naar Den Haag als migrant of vluchteling.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de Carolusschool in Den Haag mochten vrijdag als eerste de eindpresentatie verzorgen, waarbij verhalen van de geïnterviewde gasten werden voorgelezen. Het bijzondere voor de kinderen was dat bijna alle gasten in de aula aanwezig waren.'Met het project proberen we twee vliegen in één klap te slaan', zegt Hanneke Verbeek, artistiek leider bij de stichting. 'De kinderen krijgen een inkijkje in het leven van stadgenoten en tegelijkertijd leren ze een heleboel over de geschiedenis van de stad.'Eén van de mensen die werden geïnterviewd, is Jaap Ter Marsch. Hij werd 77 jaar geleden geboren op het Indonesische eiland Java en zat in de oorlog als jongetje drie jaar in een jappenkamp. 'Ik vond het heel bijzonder om hier aan mee te werken. We hebben ruim een uur gesproken en ze hadden zich goed voorbereid.''Daarnaast vind ik het ook belangrijk om mijn verhaal te vertellen', vervolgt de veteraan. 'Want als niemand eraan meedoet, dan weet niemand de geschiedenis van oudere mensen. En het is belangrijk dat men weet wat voor mensen er in Den Haag wonen.'Het interview meneer Ter Marsch werd afgenomen door Thomas, Morris en Mina, die erg onder de indruk was van het verhaal van de heer ter Marsch. 'Het was erg bijzonder om te horen hoe dat vroeger was. We hebben het bij geschiedenis niet heel veel over Nederlands-Indië, dus het was heel interessant om daar een gesprek over te hebben.'Ook Thomas was onder de indruk van het verhaal. 'Dat je ouders ineens in een kamp zitten en je bij je tantes moet logeren. Dat zou ik echt niet leuk vinden. Ik zou me afvragen waar mijn ouders zijn en waar ik überhaupt ben.'Elk interview werd afgesloten met de vraag 'voelt u zich Hagenaar?'. Jaap ter Marsch daarover: 'Van mijn moeders kant komen we al een paar honderd jaar uit Den Haag. Maar ik voel me nog erg verbonden met Nederlands-Indië, dat ik bewust nog steeds zo noem. Dat boeit me enorm. Aan de andere kant, ik woon hier al 62 jaar en weet aardig de weg. Ik kon zomaar deze school aan het Westeinde vinden.'Op woensdag 14 juni wordt er uit naam van het project De Muren Hebben Oren een soortgelijke presentatie gehouden bij basisschool De Oase in Den Haag. Twee dagen later, vrijdag 16 juni, is de Haagse Heldringschool aan de beurt om het project af te sluiten.