Haagse slijterij Sital overvallen, daders op de vlucht

DEN HAAG - Slijterij Sital aan de Gedempte Burgwal in Den Haag is vrijdag overvallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De vier overvallers zijn gevlucht.

De politie is op zoek naar vier lichtgetinte mannen. Eén van hen droeg een wit shirt en heeft een breed postuur. Een ander had een geel vest of shirt aan.Eerder op de dag werd in Den Haag ook al supermarkt Tina aan de Loosduinsekade overvallen . Aangezien het daar maar om één dader ging, gaat de politie er vooralsnog niet vanuit dat beide zaken met elkaar te maken hebben.