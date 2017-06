Vrolijk legt functie bij Haagse Rode Kruis tijdelijk neer

Rens Vrolijk bij het stadion van ADO Den Haag. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Rens Vrolijk heeft in overleg met de Haagse afdeling van het Rode Kruis besloten zijn functie als voorzitter van de galacommissie tijdelijk neer te leggen. Reden daarvoor is de onrust die is ontstaan door berichtgeving in de media over een belastingonderzoek naar het schoonmaakbedrijf van Vrolijk. Dat meldt het Haagse Rode Kruis in een persbericht.





Vorige week werden Vrolijk en zijn vrouw aangehouden op



LEES OOK: Rode Kruis Gala in Kurhaus levert ruim 2 ton op

De dertigste editie van het Haagse Rode Kruis Gala wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 november. 'Het bestuur van de afdeling heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken dat de ontstane situatie rondom Vrolijk Dienstengroep niet mag afleiden van daar waar het Rode Kruis en de galacommissie om gaat: de meest kwetsbare inwoners van Den Haag die onze steun en aandacht verdienen', aldus het Haagse Rode Kruis.Vorige week werden Vrolijk en zijn vrouw aangehouden op verdenking van miljoenenfraude . Ze zouden vanaf 2011 opzettelijk een verkeerde belastingaangifte hebben gedaan voor hun uitzendbureau, schoonmaakbedrijf en administratiekantoor. Het echtpaar uit Den Haag is deze week weer op vrije voeten gesteld , maar blijft wel verdachte in de zaak.

Door: Redactie Correctie melden