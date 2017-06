Opnieuw hattrick voor windsurfer Kiran Badloe in finale wereldbeker

DEN HAAG - Windsurfer Kiran Badloe blijft verbazen bij de wereldbekerfinale voor de Spaanse kust van Santander. De 22-jarige Hagenaar won vrijdag opnieuw drie races op rij. Op woensdag zette hij zijn eerste 'hattrick' neer.

Dankzij de nieuwe zegereeks verstevigde Badloe zijn leidende positie in het klassement. Hij verdedigt zaterdag in de afsluitende medalrace een dikke voorsprong van zestien punten op de Fransman Louis Giard, de nummer twee van het klassement. Badloe is al verzekerd van zilver.[Instagram:https://www.instagram.com/p/BVIKq_tgUW4/]Afrodite Zegers uit Den Haag en de Naaldwijkse Anneloes van Veen liggen in de 470-klasse nog steeds op medaillekoers. Het olympische duo kwam vrijdag als achtste en tweede over de finish. Daarmee bleven de Nederlandse zeilsters tweede in het klassement, op acht punten van het leidende Britse koppel Hannah Mills/Eilidh McIntyre. De Haagse Maxime Jonker bezet de negende plek na acht races in de Laser Radial.