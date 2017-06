CDA: Gesis en 'hoer' roepen naar vrouwen moet nu snel aangepakt worden

DEN HAAG - Het CDA in de Haagse gemeenteraad vindt dat Den Haag nu snel werk moet maken van straatintimidatie. Vrouwen naar wie op straat wordt gesist, die voor hoer worden uitgemaakt of op een andere manier worden lastiggevallen. Dat kan absoluut niet, vindt het CDA. Rotterdam maakte donderdag bekend dat seksuele straatintimidatie vanaf 1 januari daar strafbaar wordt gesteld.

Wie vrouwen op straat nasist, naroept, achternaloopt, om seks vraagt of in het nauw drijft, kan rekenen op een boete van maximaal 4100 euro of drie maanden gevangenisstraf. De gemeente Rotterdam wijzigt daarvoor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat heeft de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid besloten.Zoiets lijkt CDA-raadslid Daniëlle Koster ook wel wat voor Den Haag. Al in november vorig jaar vroeg zij toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen om actie. Deze zei destijds eerst af te willen wachten wat er in Amsterdam zou gebeuren, waar al eerder sprake was van een dergelijke aanpak.In Amsterdam lijkt het echter nog niet heel erg van de grond te komen. Maar in Rotterdam nemen ze serieuze stappen en dat moet Den Haag inspireren om ook snel aan de slag te gaan met dergelijke wetgeving, vindt Koster. 'Ik heb er vorige week nog met burgemeester Krikke over gesproken, tijdens een raadsdebat over veiligheid', zegt ze tegen Omroep West.'Maar nu Rotterdam wel gaat handhaven, moet het hier ook kunnen. Ik ga ervan uit dat ze daar goed onderzocht hebben wat er mogelijk is. Krikke moet in contact treden met haar Rotterdamse collega's en kijken wat we hier kunnen doen. Er is meer actie nodig op dit dossier.'Volgens Koster moet er veel serieuzer om worden gegaan met dit probleem. 'Hier moeten wij de gemeenteraad steeds manen. Dat doen we samen met SGP/Christenunie, trouwens ook voortdurend. Maar in Rotterdam heeft wethouder Eerdmans zelf de handschoen opgenomen. Waarom kunnen wij dit niet?'Gevraagd naar hoe groot het probleem in Den Haag is, zegt Koster geregeld signalen te krijgen van vrouwen die worden lastiggevallen. 'Ik hoor het in mijn omgeving wel vaak, dat vrouwen zich geïntimideerd voelen op straat. Met name in bepaalde wijken.'Om welke wijken het volgens haar gaat, wil het raadslid niet zeggen. 'Dat vind ik stigmatiserend. Maar iedereen snapt wel waar we het over hebben.' Als burgemeester Krikke, die verantwoordelijk is voor veiligheid, niet snel in actie komt gaat het CDA opnieuw vragen stellen. Zeker. Den Haag moet in actie komen. We laten ons echt niet met een kluitje in het riet sturen.'In een reactie stelt de woordvoerder van burgemeester Krikke dat straatintimidatie 'uiteraard onwenselijk is'. De woordvoerder: 'De aanpak ervan is effectief als het begrip landelijk - hierover loopt een initiatiefwet in de Tweede Kamer - eenduidig is vastgesteld, als zodanig strafbaar is gesteld en ook handhaafbaar blijkt in de praktijk. Dan kunnen we ook echt handelen en staan we in Den Haag vooraan om dit soort gedrag uit de stad te bannen.''Maar een maatregel invoeren en niet handhaven', vervolgt de woordvoerder, 'wekt alleen maar valse verwachtingen bij de slachtoffers. Bovendien wanen types die dit soort gedrag menen te moeten vertonen, zich alleen maar onaantastbaarder als ze iets doen wat niet mag, maar ze daarvoor niet aangepakt worden.'