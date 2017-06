Oranje rekent af met Luxemburg bij rentree Dick Advocaat

DEN HAAG - Dick Advocaat heeft zijn terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal kleur gegeven met een klinkende overwinning in de WK-kwalificatie. Oranje had vrijdagavond in de Kuip niets de duchten van Luxemburg. Onder leiding van de Hagenaar liep Nederland, met Ouderkerker Stefan de Vrij en Moordrechter Memphis Depay als basisspelers, uit naar een eenvoudige 5-0 zege.

Kersvers recordinternational Wesley Sneijder, die van Advocaat een basisplaats had gekregen, zette zijn jubileum luister bij met een doelpunt (2-0). Hij heeft Edwin van der Sar uit Noordwijk nu afgelost met de meeste wedstrijden in Oranje (131). Arjen Robben, Georginio Wijnaldum, invaller Quincy Promes en Vincent Janssen waren de andere doelpuntenmakers.Nederland steeg door de zege naar plaats drie in de poule, omdat Bulgarije verloor bij Wit-Rusland. Tegenvaller voor Oranje was wel dat Zweden verrassend won van koploper Frankrijk (2-1). Beide landen hebben op dit moment drie punten meer dan het Nederlands elftal.De 'oudjes' hielpen Oranje op weg tegen het povere Luxemburg. Robben tekende in de 21ste minuut voor de openingstreffer. Sneijder vierde op zijn 33ste verjaardag dubbel feest met de 2-0. De kleine spelmaker mag zich recordinternational noemen, met voorlopig 131 interlands. Hij passeerde Van der Sar, die in oktober 2008 tegen Noorwegen zijn 130ste en laatste wedstrijd speelde in Oranje.Zoals verwacht was Nederland veel sterker dan de voetbaldwerg van de Benelux. Het elftal van Advocaat slaagde er niet helemaal in het krachtsverschil naar voldoende doelpunten te vertalen. Dat was jammer, omdat niet het onderlinge resultaat, maar het doelsaldo beslissend is bij een gelijke stand in de poule. Gelet op het aantal kansen had Nederland nog wel drie keer mogen scoren.Advocaat liet in de eerste interland van zijn derde termijn zien welke toekomstplannen hij heeft met Oranje. Jasper Cillessen kreeg de voorkeur boven Jeroen Zoet als keeper. De Vrij en Wesley Hoedt, allebei actief voor Lazio, speelden centraal achterin. Laatstgenoemde liet zien over een fijne trap te beschikken. Hij leverde ook de assist op de 1-0. De Vrij was aangever bij de 4-0 van Promes.Oranje had in de tweede helft even tijd nodig om weer op gang te komen, maar liep met dank aan Wijnaldum, invaller Promes en Janssen (strafschop) toch uit naar een acceptabele zege. Sneijder stond niet meer op het veld toen Janssen zich van een penalty verzekerde. Advocaat gunde de nieuwbakken recordinternational een publiekswissel.Advocaat leek geëmotioneerd toen de jubilerende Sneijder scoorde. 'Zag je een traan op mijn wang'', herhaalde hij de vraag. 'Dat zou kunnen ja. Dat had ik volgens mij tijdens het volkslied ook al. Ik word oud denk ik. Daar moet ik voor uitkijken.'De 69-jarige Hagenaar treurde niet over de winst van Zweden op Frankrijk. 'Dus we kunnen nu ook voor de eerste plaats gaan', blikte Advocaat vooruit op de volgende kwalificatiewedstrijd van eind augustus tegen Frankrijk. 'Zweden had daar ook bijna gewonnen. Nou, dan kunnen wij dat ook.'Oranje vervolgt de WK-kwalificatie op donderdag 31 augustus met een uitwedstrijd tegen Frankrijk. Op zondag 3 september komt Bulgarije op bezoek in de Amsterdam ArenA. Nederland sluit de groepsfase af met een bezoek aan Wit-Rusland (zaterdag 7 oktober) en een thuisduel met Zweden (dinsdag 10 oktober).Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK in Rusland. De acht beste nummers twee strijden in de play-offs om vier nog te vergeven tickets.