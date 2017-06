Eis: celstraf voor stiefbroer wegens afpersing en ontvoering

SCHOONHOVEN - Drie mannen uit Lopik worden verdacht van het afpersen en ontvoeren van een Schoonhovenaar. Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de Haagse rechtbank tot anderhalf jaar cel tegen ze geëist. De hoofdverdachte was nota bene de stiefbroer van het slachtoffer.

De ontvoering en mishandeling gebeurde afgelopen februari. De Schoonhovenaar dealde in drugs die hij van zijn stiefbroer had gekregen. Maar volgens het slachtoffer was die voorraad plots verdwenen. Tot woede van zijn 21-jarige stiefbroer.Toen de Schoonhovenaar over straat liep, zou zijn stiefbroer samen met een aantal vrienden de man in een auto hebben getrokken. Vervolgens reden ze naar een afgelegen weiland, waar de man werd geslagen en geschopt. Ook zou hem verteld zijn dat hij binnen vier dagen met vierhonderd euro op de proppen moest komen. Het slachtoffer werd uiteindelijk bij een bushalte weer uit de auto gezet.De drie verdachten wordt kidnapping en poging tot afpersing ten laste gelegd. Tegen de 21-jarige stiefbroer eiste de officier achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De twee handlangers krijgen lagere straffen, wat het OM betreft. Eén van de mannen hoorde tien maanden cel tegen zich eisen, de ander tweehonderd uur werkstraf.De uitspraak is over twee weken.