Door brand verwoest restaurant gaat na 1,5 jaar weer open

Schade na brand De Gouden Wok (Foto: John van der Tol)

HAZERSWOUDE-DORP - Het was lang wachten, maar vrijdag heeft restaurant De Gouden Wok in Hazerswoude-Dorp bekendgemaakt dat de deuren op zaterdag 10 juni weer open gaan. Dat is bijna anderhalf jaar nadat de eetgelegenheid en het aangrenzende Hotel Het Oosten door een grote brand werden verwoest.





'Ten eerste willen wij namens het hele restaurant iedereen ontzettend bedanken voor de enorme support en geduld. Wij hebben jullie allemaal erg gemist en hopen om iedereen gauw weer te zien', schrijft De Gouden Wok op Facebook.





LEES OOK: Grote schade na brand Hazerswoude-Dorp: hotel en restaurant blijven dicht

De Gouden Wok moest al een aantal keren de heropening uitstellen , vanwege de renovatie van het restaurant en Hotel Het Oosten op het ITC-terrein. Vooral het dak herstellen vergde veel tijd.'Ten eerste willen wij namens het hele restaurant iedereen ontzettend bedanken voor de enorme support en geduld. Wij hebben jullie allemaal erg gemist en hopen om iedereen gauw weer te zien', schrijft De Gouden Wok op Facebook.

Door: Redactie Correctie melden