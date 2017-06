Chris Mosel zit al vijftig jaar op de taxi, nog altijd met veel plezier

Chris was met een smoes naar het koffiehuis gelokt. Toen hij eenmaal een stap over de drempel zette, wist hij genoeg. Onder luid gejuich werd hij door zijn collega's, vrienden en familie ontvangen. Het was een grote verassing voor hem.'Ik had niet verwacht dat ze een feestje zouden geven', vertelt hij een beetje beduusd. Vijftig jaar hetzelfde beroep hebben, het is niet niks. Maar het vak verveelt Chris nog altijd niet. 'Het leuke is dat je de hele dag door met mensen omgaat.'Hoe lang hij nog op de taxi blijft zitten? 'Dat weet ik niet. Haha. Zo lang mijn gezondheid het toelaat, wil ik blijven rijden.'