Vrolijk fraudeerde om bedrijf te redden

DEN HAAG - Hij wilde zijn bedrijf redden en daarom betaalde hij minder belasting. Dat vertelt de directeur van de Haagse onderneming Vrolijk Schoonmaakdiensten zaterdag in het AD. Vrolijk en zijn vrouw werden anderhalve week geleden van hun bed gelicht. Ze worden verdacht van belastingfraude voor een bedrag van 2 miljoen euro. Vrolijk wist zelf maar al te goed dat hij fout zat.

Inmiddels zijn Vrolijk en zijn vrouw weer op vrije voeten gesteld . De malaise begon voor hem een aantal jaren na de financiële crisis. Met zijn bedrijf raakte hij een aantal grote, vaste klanten kwijt. Het ging steeds minder en Vrolijk moest iets doen. 'We hebben minder btw-aangifte gedaan en dat geld gebruikt om salarissen te betalen', vertelt hij.'Ik zag geen andere uitweg. Ik wilde niet zomaar de stekker eruit trekken, maar proberen de mensen aan het werk te houden', vervolgt Vrolijk, die ook aangeeft dat hij zichzelf geen salaris meer betaalt en geld bij zijn zoon en dochter leent om lonen te betalen. 'Ik voelde me verantwoordelijk voor het personeel.'Vrolijk staat bekend als een weldoener voor de maatschappij. Hij zet zich in voor diverse goede doelen. Ook in zijn bedrijf heeft hij het beste voor met zijn medewerkers. 'Velen zijn al jaren, sommigen al 25 jaar, bij ons in dienst. Die zet je niet zomaar op straat.'Hij vindt dat zijn personeel dus ook niet gestraft mag worden voor zijn daden. 'Als die beslaglegging door de Belastingdienst maar even op 'on hold' gezet kan worden, kan ik het bedrijf met klanten en personeel overdragen aan een derde voor het behoud van werkgelegenheid. Wat ze met mij doen, dat zal wel. Ik ben fout geweest, maar dan is wel mijn personeel gered.'Via zogenoemde suppletie, waarmee je je aangifte kan corrigeren, wilde Vrolijk alles terugbetalen, beweert hij. Maar het geduld bij de Belastingdienst raakte op, ze hadden Vrolijk al langer op de korrel. De FIOD doorzocht op 30 mei het huis van het echtpaar in Den Haag en verschillende bedrijven. Ze namen daarbij administratie, een Porsche Cayenne, schilderijen en geld in beslag. Ook werden sieraden, waaronder tientallen dure horloges, meegenomen.'Er stormden vijftien man naar binnen', blikt Vrolijk terug op de dag van de inval. 'Met een kogelvrij vest en wapens. Of ik wapens in huis heb liggen, vroegen ze. Ik kon het niet bevatten. Ik dacht: is dit nu opgezet, of werkelijkheid?'De Belastingdienst reageert in het AD niet op het verhaal van Vrolijk. De FIOD was het onderzoek begonnen na een tip van de Belastingdienst . Die zette na controles bij het uitzendbureau vraagtekens bij de juistheid van de aangiftes van de inkomstenbelasting, die waren ingediend door een administratiekantoor verbonden aan het uitzendbureau.