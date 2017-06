Anouk keert terug in The Voice of Holland

DEN HAAG - She's back! Anouk behoort in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland weer tot het team van coaches. De Haagse zangeres, die twee jaar geleden haar debuut als coach maakte, moest er een jaartje tussenuit vanwege de zwangerschap van haar zesde kindje.

Na haar bekendmaking een jaartje over te slaan, gaf Anouk al aan in het achtste seizoen weer plaats te nemen in de stoel. Waylon vulde afgelopen seizoen de plek van Haagse in. Met succes. Samen met Pleun Bierbooms won hij het zevende seizoen van de populaire talentenshow.Anouk wil natuurlijk heel graag winnen, maar het is volgens haar geen must. 'Het zou natuurlijk heel fijn zijn, maar het is niet dat ik depressief in mijn bed ga liggen als het niet gebeurt', vertelde ze in RTL Boulevard.Samen met Miss Montreal, Ali B en Waylon vormt Anouk in het nieuwe seizoen de jury.