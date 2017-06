Medewerker mishandeld bij overval Haagse slijterij

DEN HAAG - Bij de overval op slijterij Sital aan de Gedempte Burgwal in Den Haag vrijdagavond is een medewerker mishandeld. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

Vier mannen beroofden de slijterij rond 17.30 uur. Ze bedreigden en mishandelden de medewerker die in de winkel aan het werk was.De verdachten namen enkele goederen mee en verlieten daarna de winkel. De politie is nog naar het viertal op zoek. Het gaat om lichtgetinte mannen. De politie is ook op zoek naar getuigen.