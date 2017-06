Overval supermarkt was uit de hand gelopen woordenwisseling om hond

DEN HAAG - De overval op supermarkt Tina aan de Loosduinsekade in Den Haag vrijdag was een uit de hand gelopen woordenwisseling. Een medewerker werd daarbij mishandeld en door een hond gebeten, waarna de verdachte er met spullen uit de winkel vandoor ging.

Rond 16.00 uur stapte een man met zijn hond de supermarkt binnen. Een 62-jarige medewerker sprak de man daarop aan, omdat honden in de winkel niet toegestaan zijn. Daardoor ontstond een woordenwisseling.De medewerker kreeg daarbij klappen van de man. Het slachtoffer werd ook een paar keer door de hond gebeten.De verdachte, een blanke man met een Oost-Europees uiterlijk en een kaal hoofd, verliet na de mishandeling de winkel. Hij nam enkele goederen mee. De verdachte is nog spoorloos. De politie zoekt getuigen.Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.