HGC verliest tweede wedstrijd finale play-offs naar hoofdklasse; beslissingswedstrijd volgt

WASSENAAR - De dames van HGC hebben zaterdag de tweede wedstrijd van de finale van de play-offs naar de hoofdklasse verloren. Tegenstander Bloemendaal was met 2-0 te sterk, waardoor er zondag een beslissingswedstrijd op eigen veld aan te pas moet komen.

Bloemendaal-speelster Josien Galama maakte in de tweede helft beide doelpunten. De eerste ontmoeting won HGC op eigen veld met 3-2, waardoor door de stand nu 1-1 is.Als HGC zondag in eigen huis weet te winnen, keert het na zeven jaar afwezigheid terug naar de hoofdklasse. In het seizoen 2014/2015 was HGC heel dichtbij een terugkeer, maar verloor het in een beslissingswedstrijd tegen Bloemendaal na shoot-outs.