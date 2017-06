HDM (m) ziet voorsprong in rook opgaan en is nog niet zeker van hoofdklasse

DEN HAAG - De heren van HDM uit Den Haag zijn er nog niet in geslaagd te promoveren naar de hoofdklasse. De tweede wedstrijd voor promotie tegen het Amsterdamse Hurley werd met 4-1 verloren, waardoor een derde en beslissende wedstrijd nodig is.

HDM kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. De tweede strafcorner die de Hagenaars mochten nemen, werd verzilverd door Niels Blaak.De Amsterdammers maakten echter zes minuten voor de rust nog de gelijkmaker. Uit de rebound van een strafcorner kon Rogier Rombouts vrij inschieten. Direct na de pauze was het weer raak voor Hurley, ditmaal was het Stijn Jolie die met scherp schoot.HDM kon daarna niet profiteren van een numerieke meerderheid. Toen Hurley eenmaal weer met elf man speelde, rondde Christiaan Stroboer een Amsterdamse aanval doeltreffend af (3-1). In de slotfase was het opnieuw Jolie die via een strafcorner raak schoot en daarmee de eindstand op 4-1 bepaalde.Door de nederlaag van HDM is er zondag een derde en beslissende wedstrijd nodig. Deze wordt gespeeld op het veld van HDM. De winnaar speelt volgend seizoen in de hoofdklasse.