Cabaretier Sjaak Bral maakt gehakt van VVD in klimaat-affaire

DEN HAAG - 'Onzin verkopen mag bij de VVD. Mark Rutte doet het al jaren.' Sjaak Bral maakt zaterdag in zijn column in het AD gehakt van de VVD. Statenlid Frits Paymans zei deze week tegen Omroep West dat klimaatverandering een complottheorie is. Tot grote verbazing van vele partijgenoten. Tóch mag hij gewoon aanblijven.

'De VVD heeft, zo is genoegzaam bekend, een geheel andere mening over klimaatverandering dan Frits. Niet zo vreemd, dat Tweede Kamerlid Remco Dijkstra geschokt reageerde. Maar het deksel zit alweer op de pot. Met het accepteren van de uitspraken van Paymans doet de VVD alsof haar neus bloedt. Lekker Frits', schrijft Bral op.VVD-regiovoorzitter Bouvy was verrast toen ze hoorde wat Paymans had gezegd tegen Omroep West. 'Ik dacht: hoe kan dit nou? Volgens mij hebben we in de VVD een duidelijke en heldere lijn ten aanzien van het klimaatakkoord. We zijn geen gedachtenpolitie. Iedereen is vrij om te denken wat hij wil.'‘Ik stond met mijn oren te klapperen toen ik het hoorde', was de reactie van Kamerlid Dijkstra. 'Wij staan vierkant achter het klimaatakkoord van Parijs en doen erg ons best om de doelstellingen te halen. Dit soort uitspraken helpt daar niet bij. Sterker nog: het zet ons een paar stappen terug.’