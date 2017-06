Wedstrijd Bloemendaal - HGC (d) LIVE te zien

Vreugde bij HGC na overwinning op Bloemendaal (foto Orange Pictures)

WASSENAAR - De hockeysters van HGC staan er goed voor in hun strijd voor promotie naar de Hoofdklasse. HGC dat nu nog in de Overgangsklasse speelt, is bij winst vandaag op Bloemendaal gepromoveerd naar het hoogste niveau.





De wedstrijd, die om 12.30 uur in Bloemendaal wordt gespeeld, is hieronder LIVE te zien









De eerste wedstrijd in Wassenaar eindigde vorige week in een 3-2 overwinning voor HGC. Mocht HGC vandaag niet winnen van Bloemendaal, dan wordt zondag de laatste en beslissende wedstrijd om promotie gespeeld op de velden van HGC.